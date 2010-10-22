Янукович открыл пассажирский терминал «Кировограда»

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии открытия международного пассажирского терминала аэропорта «Кировоград». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент перерезал символическую ленту перед входом в новый комплекс и осмотрел его помещение - зал регистрации пассажиров, контроля на авиабезопасность, паспортного контроля, ожидания, прилета и другие помещения. Глава государства поздравил представителей местной власти и работников аэропорта с успешной реализацией проекта по строительству международного терминала. Янукович отметил, что «это хорошее начало» и поблагодарил всех, кто приобщился к реализации проекта. Председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Ларин проинформировал Президента, что новый терминал был построен буквально за полтора месяца. «Терминал сегодня готов принимать пассажиров», - сказал он, добавив, что в комплексе установлено современное оборудование. По словам руководителя ОГА, сейчас идет процесс достройки второй искусственной взлетно-посадочной полосы аэродромного комплекса, которая будет иметь общую длину 2100 метров, и будет способна принимать большие самолеты. «Сегодня мы работаем над тем, чтобы запустить регулярный рейс на Киев», - также проинформировал Главу государства Ларин. По его словам, местные власти планируют сделать это до конца текущего года.