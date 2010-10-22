Налоговая предлагает штрафовать работников, получающих «черную» зарплату

Государственная налоговая администрация Украины предлагает ввести административную ответственность для наемных работников за несообщение контролирующих органов о получении зарплаты «в конвертах». Такое предложение сегодня высказал первый заместитель председателя ГГАУ Виктор Шейбут, передает УНИАН. «Необходимо ввести адекватную, солидарную, административную, финансовую и уголовную ответственность работодателя за нарушение действующего законодательства при трудоустройстве работников и выполнении работ такими работниками, а также работника - за неинформирование об этом государственных органов», - сказал он, в то же время отметив, что к наемному работнику должна применяться административная ответственность. По его мнению, сейчас налоговые органы проводят разъяснительную работу, что получение работником заработной платы не «в конвертах» будет выгодно, в первую очередь, ему, в частности, при начислении в будущем пенсии. Также Шейбут высказал мнение, что в государстве необходимо внедрить постепенный переход к выплате заработной платы и других доходов в безналичной форме. Это позволит повысить контроль за операциями субъектов предпринимательской деятельности при проведении расчетов для предотвращения теневого обращения наличных средств.