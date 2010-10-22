Янукович планирует построить в Кировограде урановый завод

Президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении властей построить в Кировоградской области завод по переработке урана. Об этом Янукович сказал во время церемонии открытия радиологического корпуса Кировоградского областного онкодиспансера, передает пресс-служба главы государства. Говоря о перспективных сферах развития территории Кировоградской области, Президент сообщил о намерении построить завод по переработке урана на ее территории. Он также отметил важность дальнейшего развития Кировоградского научно-производственного предприятия «Радий», которое должно играть существенную роль в атомной энергетике Украины. Янукович напомнил, что сегодня около 55% электроэнергии производится именно благодаря атомным мощностям страны. Глава государства сказал, что достройка еще нескольких атомных блоков позволит увеличить этот показатель до 60%. Президент отдельно отметил важность параллельного развития альтернативных источников энергии в Украине. «Нам нужно идти по всем направлениям развития нашей страны – все, что мы делаем, должно отвечать мировым стандартам», – подчеркнул Янукович. Также Президент, говоря о потенциале Кировоградской области, особо отметил перспективность развития аграрной отрасли. По словам главы государства, речь идет об увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также об эффективном использовании уникальных ресурсов чернозема в регионе.