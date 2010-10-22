НБУ ответил на обвинения Тимошенко об инвестициях

Данные Национального банка Украины свидетельствуют о росте количества иностранных инвестиций в Украину. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в ответ на обвинения лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко в том, что иностранное инвестирование в Украине сократилось на 29%. Согласно сообщению НБУ, в 2010 году наблюдается рост объемов притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину. Так, по предварительным данным, за первые 9 месяцев валовой приток ПИИ в Украину (т.е. вложения нерезидентов в украинскую экономику) составил 4.3 млрд. долл. США, что на 25% больше чем в соответствующем периоде прошлого года. Одновременно увеличились вложения нерезидентов в акционерный капитал - на 11%, и сократилось выбытия инвестиций - на 16% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года. В то же время возросли и капитальные вложения резидентов Украины за границу - до 681 млн. долл. США за январь-сентябрь 2010 года, тогда как в соответствующем периоде 2009 года они составляли всего 101 млн. долл. США. Однако данные цифры не являются свидетельством оттока капитала из Украины, а демонстрируют попытки украинского бизнеса расширить границы своей деятельности, диверсифицировать географические риски и повысить эффективность процесса управления активами. В результате объемы чистого притока ПИИ в Украину (разница между притоком ПИИ в Украину и вложениями за границу) в январе-сентябре 2010 года составили 3.6 млрд. долл. США, что на 8% больше чем в соответствующем периоде прошлого года (3.4 млрд. долл. США).