Кабмин выделит 50 млн грн на покупку «Славут» для инвалидов

Кабинет Министров Украины принял решение выделить 50 млн грн на покупку автомобилей для инвалилов. Как сообщили Главреду в Департаменте информации и массовых коммуникациц Секретариата КМУ, тем самым правительство согласилось на предложение Министерства труда и социальной политики относительно обеспечения в 2010 году автомобилями «Славута» некоторых категорий инвалидов. Согласно решению Кабмина, автомобилями будут обеспеченные инвалиды, которые имеют особые заслуги перед Родиной, и инвалиды войны I, группы, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны и войны с Японией. Автомобили для инвалидов будут приобретены за счет расходов бюджетной программы «Обеспечение инвалидов и инвалидов-чернобыльцев автомобилями» в размере 50 млн грн. Напомним, сегодня, 22 октября, Президент Украины Виктор Янукович во время поездки на Кировоградщину вручил ветеранам ВОВ ключи и документы на автомобили.