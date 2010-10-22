В каждом регионе должен быть перинатальный центр - Акимова

Президент Украины Виктор Янукович инициирует реализацию Национального проекта по созданию во всех регионах государства 27 высокотехнологичных перинатальных центров. Об этом заявила сегоднязаявила первый замглавы Администрации Президента Украины, Исполнительный секретарь Комитета по экономическим реформам Ирина Акимова, сообщает пресс-служба главы государства. По ее словам, стоимость такого проекта составляет 300 - 320 миллионов гривен, а сроки реализации - 3-3,5 года. Говоря об актуальности этого проекта для Украины, Акимова напомнила, что на сегодня детская смертность в нашей стране в 2,4 раза выше, чем в странах ЕС, материнская смертность - в 3-4 раза. «Мы должны создать комфортные условия для матери и ребенка», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента. По ее словам, каждый перинатальный центр будет дооснащена всем необходимым современным оборудованием, а работать в них высокопрофессиональные специалисты. Кроме того, по ее словам, центры должны поддерживать тесные контакты с зарубежными клиниками для обмена опытом и консультаций. Также предполагается, что центры будут проводить социальную работу по планированию семьи и прохождения женщинами периода беременности. Предполагается, что средства на реализацию проекта будут привлечены из государственного и местных бюджетов, а также от международных организаций и социально ответственного бизнеса. Акимова также сообщила, что проект стартует именно в Кировоградской области, поскольку сегодня в этом регионе смертность втрое больше, чем в среднем по Украине, а в регионе не хватает необходимого оборудования и высококвалифицированных кадров.