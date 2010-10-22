Бродский сэкономит для страны 11,5 млн гривен

Госкомпредпринимательства в течение 2010 года сэкономит для государства 11,5 млн. грн. Это удалось сделать благодаря сокращению на 47% штатной численности работников комитета, а также уменьшению расходов на аренду помещений, транспорт, командировки, услуги связи и другое. Об этом сообщает пресс-служба Комитета. «Экономию средств мы начали с себя. Я убежден, что все органы власти также должны существенно сократить свои расходы. Мы экономно относиться к государственным деньгам», - подчеркнул председатель Комитета Михаил Бродский. В частности, благодаря сокращению 230 из 489 работников центрального аппарата и региональных представительств Комитета на зарплате и начислениям на нее было сэкономлено более 2 млн. грн. Ликвидация региональных представительств сэкономит еще 1,2 млн. грн. Также, отказавшись от ремонта лифта и асфальтирование двора, Комитет сэкономил 1,7 млн. грн, заложенных в бюджет. Подчинено Комитета государственное предприятие «Информационно-ресурсный центр» в течение 2010 г. сэкономит 4,5 млн. грн. В частности, свыше 3 млн. грн. сохранено благодаря переезду «ИРЦ» из арендованного помещения в Госкомпредпринимательства, еще более 1 млн. - благодаря уменьшению штата и расходов на заработную плату. ГП «Юг», которое находится в управлении Комитета, также сократило штат на 58 человек, что позволило уменьшить фонд заработной платы на 831 тыс. грн. Украинский фонд поддержки предпринимательства, управление которым тоже осуществляет Комитет, благодаря сокращению штата и арендуемой площади также уменьшил свои расходы на 700 тыс. грн.