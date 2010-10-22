Турчинов назвал решения суда по Нафтогазу и РУЭ фарсом

Решение Окружного административного суда Киева об отмене поручения экс-премьера Юлии Тимошенко о приеме на баланс Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», изъятого у компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) газа сложно обжаловать. Так считает первый заместитель главы партии «Батькивщина» Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина. «Нас даже не пригласили как участников этого процесса. Просто проинформировали. Его (решение суда. – ред.) даже сложно обжаловать, потому что участниками процесса является Кабинет министров Украины», - сказал Турчинов на брифинге в Киеве в пятницу. Турчинов назвал решение суда фарсом. «Это просто фарс. Это то, что сегодня имеет страна вместо правосудия», - сказал он. Политик отметил, что было бы логично, если бы суд принял решение до того, как были проведены переговоры, до того как были подписаны соглашения, до того как страна была обеспечена необходимым газом.