«Нафтогаз» готовится к убыткам от продажи газа госпредприятиям

22 октября 2010, 14:52

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует прямые убытки от реализации газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики, а также промышленным предприятиям по итогам 2010 года на уровне 17 млрд. грн. из-за несоответствия фактических цен реализации газа экономически обоснованным. Об этом сегодня на коллегии Министерства топлива и энергетики Украины сообщил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун, передает УНИАН. Он напомнил, что до августа текущего года природный газ реализовывался предприятиям ТКЭ по цене, зафиксированной на уровне декабря 2008 года – 872,78 грн. за тысячу кубометров. При этом госхолдинг закупал импортный природный газ в первом полугодии по цене 264 долл. за тысячу кубометров, реализуя его в дальнейшем теплокоммунэнерго по цене 74,9 долл. за тысячу кубометров. Чупрун отметил, что принятое НКРЭ решение о повышении предельных цен реализации газа ТКЭ с 1 августа на 50% хотя и являлось значительным, однако, даже учитывая его, сегодня газ реализуется ТКЭ по льготным ценам. Из-за несоответствия цен реализации газа промышленным предприятиям экономически обоснованным из-за фиксации цен для этой группы потребителей в первом полугодии т.г., убытки НАКа по данной группе потребителей по итогам 2010 года прогнозируются на уровне 6 млрд. грн. В этой связи, отметил В.ЧУПРУН, НАК «Нафтогаз Украины» считает целесообразным при разработке проекта госбюджета на 2011 год предусмотреть в полном объеме компенсацию госхолдингу разницы в ценах закупки и реализации импортного газа, который поставляется для нужд ТКЭ и промышленных предприятий.

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