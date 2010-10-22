Нибулон дает вторую жизнь Южному Бугу – строит первый терминал

Крупнейший национальный инвестор, лидер аграрного рынка Украины компания «НИБУЛОН» начала строительство в Новой Одессе (Николаевская обл.) на берегу реки Южный Буг первого из четырех запланированных на этой реке перегрузочного терминала стоимостью более 150 млн. грн. Это будет уже девятый элеваторный комплекс, который ООО СП «НИБУЛОН» построит в рамках масштабной инвестиционной программы по возрождению судоходства по Днепру, Южному Бугу и другим рекам Украины. Всего в рамках программы будет построено 17 комплексов. Новопостроенный комплекс будет представлять собой современный, изысканный с архитектурной точки зрения объект, который станет украшением и визитной карточкой Новой Одессы, объектом экскурсий. Здесь же «НИБУЛОН» построит пассажирский речной вокзал для возрождения пассажирских перевозок рекой. Свидетельством экологической безопасности нового комплекса станет зона отдыха с облагороженным пляжем, которую компания создаст сразу возле терминала. На терминале будет использовано новое революционное технологическое решение, он будет обеспечен самым современным в мире оборудованием. На Южном Буге «НИБУЛОН» планирует построить 4 таких терминала, общий объем инвестиций – более 500 млн. грн. На торжественной церемонии открытия комплекса, на которой присутствовали сотни местных жителей, работников и гостей, глава Николаевской олбгосадминистрации Николай Круглов заявил: «Я давно уже, поверьте мне, не видел, не получал такого удовольствия, которое получил сейчас, когда мы в течении 20-30 минут осмотрели стройплощадку. И, если у нас будет больше таких предпринимателей, как Алексей Вадатурский, который знает, что он делает, знает, как делать, тогда мы с вами построим Украину для людей». Круглов вновь коснулся вопроса предоставления инвестпрограмме «НИБУЛОНа» статуса национальной, поскольку, как отметил он, эта программа уже сегодня является таковой по своей сути, а закрепление за ней такого официального статуса позволило бы снять ряд бюрократических преград и чиновничью волокиту. Он отметил, что уже сейчас в рамках проекта задействованы десятки тысяч строителей и судостроителей, используется продукция отечественной металлургии, машиностроения и других отраслей, а впоследствии проект будет иметь непосредственный положительный эффект для всего отечественного АПК. Глава Николаевской облгосадминистрации подтвердил, что этот вопрос обсуждался 19 октября во время рабочей поездки в Николаевскую обл. премьер-министра Украины Николая Азарова. Слова благодарности высказала руководству «НИБУЛОНа» и председатель Николаевского облсовета Татьяна Демченко: «Вкладывая инвестиционные средства и в строительство, и в развитие судостроения, и в поддержку аграриев нашей области и всей Украины, «НИБУЛОН» делает огромное дело для всей страны. Чем больше будет таких компаний, тем больше будут принимать зерно по высшей цене у наших аграриев, тем более крепко и увереннее будут чувствовать себя сельхозтоваропроизводители». В свою очередь генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский отметил на торжественном собрании: «Мы патриоты всей Украины и нашей области. Я могу сказать, что строительство комплекса в Новой Одессе стало возможным благодаря инициативе, поддержке губернатора области Николая Круглова, председателя облсовета Татьяны Демченко, руководителей района и депутатского корпуса города Новой Одессы». Вадатурский особо подчеркнул, что строительство терминала в Новой Одессе и других объектов на Южном Буге является внеплановым. «Это строительство стало возможным благодаря тому, что создан нормальный инвестиционный климат. Об этом говорил, говорю и буду говорить, что все это благодаря губернатору Николаевской области Николаю Круглову, который досконально знает наш регион». «Как правильно отметил во время поездки в Николаев премьер-министр Украины Николай Азаров, чтобы вести строительство, необходимо минимум 6 месяцев на согласование всех вопросов, а обычно волокита длится 2 года. В наших случаях было и 4 года, потраченных на согласование проектной сметной документации и решение всех земельных вопросов, прохождение бюрократических ловушек. Но здесь, в Новой Одессе благодаря личному контролю Николая Петровича нам удалось пройти все разрешительные процедуры и даже начать уже строительство за 4 месяца. Мы так быстро нигде не проходили согласование всеми ведомствами», - отметил Вадатурский. Подчеркнув, что в настоящее время «НИБУЛОН» ведет строительство двух речных терминалов – в Новой Одессе и в Кременчуге Полтавской области, Вадатурский сообщил, что на этих стройках одновременно будет работать 86 предприятий, осваивая 300 млн. грн. «В Новой Одессе строителей ожидает сложнейшая тяжелейшая работа. В свайное поле забито 4 000 свай длиной до 33 метров, поскольку на стройплощадке практически нет твердых оснований грунтов. Такого сложного строительства в нашей истории, а мы построили 17 предприятий по Украине, у нас еще не было», - отметил он. Вадатурский также сообщил, что возводимый в Новой Одессе комплекс будет уже предприятием четвертого поколения компании: «Мы начинали строить 5 лет назад. И это уже четвертая модификация предприятия. Это все равно, если взять черно-белый компьютер и сравнить его с современным с плоской жидкокристаллической панелью. Вот так у нас модифицировались предприятия». Он отметил, что на Южном Буге все возводимые «НИБУЛОНом» комплексы будут представлять собой проект четвертого поколения. При условии хорошей погоды терминал в Новой Одессе будет построен за 2 месяца. Генеральный директор «НИБУЛОНа» особо отметил экологичность реализуемого инвестпроекта: «Проект «снимет» с дорог Украины 120 тыс. грузовиков, а это значит, в Николаев уже не будут везти автомобили 3 млн. тонн зерна. Это колоссальная разгрузка дорог, а также улиц и мостов нашего города». Он также напомнил, что благодаря инвестпроекту аграрии получат на 50-70 грн. больше за каждую выращенную тонну зерновых. «Мы максимально приближаем наше предприятие к каждому фермеру, каждый аграрий сможет без посредников реализовать зерно непосредственно на наше предприятие. Уйдут посреднические цепочки, а это означает детенизацию - увеличение доходности зернового рынка, его привлекательность и легальность», - сказал Герой Украины. Вадатурский сообщил, что, по подсчетам компании, для восстановления полноценного судоходства Южным Бугом до Вознесенска необходимо 70 млн. грн. для проведения дноуглубительных работ. «Мы готовы решать этот вопрос и будем это делать вместе с облгосадминистрацией, Министерством транспорта. Но, я думаю, этого не заметить невозможно, это резонансное явление, которое заставит чиновников решить этот вопрос положительно», - добавил он.