Укравтодор соединит Луганск со Львовом

Укравтодор планирует построить дорогу между Луганском и Львовом. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель председателя Укравтодора Евгений Прусенко. По его словам, в целом предусматривается на условиях концессии построить в стране 4566 км дорог. Общая стоимость проектов - 31,5 млрд. долл. «Понятно, что сразу мы не сможем взять высокие темпы. В последние два года темпы строительства дорог были незначительными и для того, чтобы раскрутить маховик, нужно время. К примеру, в 2007 г. было открыто движение после строительства и реконструкции на 990 км дорог, включая 11 обходов. За 2008-09 гг. вместе эта цифра около 470 км. Очень трудно сегодня, чтобы подрядчики набрали высокие темпы, чтобы выполнить задания, которые стоят перед нами», - сказал Прусенко. Чиновник сообщил, что, по предварительным расчетам, плата за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии, для легкового транспорта планируется на уровне 30 евроцентов.