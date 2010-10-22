Минтранс обещает обновить спасательный флот

Первый катер, который заказало Минтранссвязи, приступит к дежурству уже в январе. Об этом сообщил Министр транспорта и связи Константин Ефименко, сообщает пресс-служба ведомства. «Обновление спасательного флота - это не просто разговоры. Уже в январе 2011 года на дежурство заступит первый катер, а в мае - второй». Катера прибудут в рамках программы обновления аварийно-спасательного флота. Всего программой предусмотрена закупка двух тяжелых аварийно-спасательных катера (проект Patrol 150) и трех легких аварийно-спасательных катера (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB). Соответствующий контракт был подписан в конце июля с ГП «Дельта-лоцман». Кроме того, планируется приобретение в лизинг вертолета морского базирования для поиска и спасения на море и ледокольный спасательный комплекс для Азовского моря и Керченского пролива с возможностью базирования этого вертолета. Главным подрядчиком заказа является судостроительная компания Baltic Workboats AS (Эстония). Программа обновления аварийно-спасательного флота Украины предусматривает финансирование, строительство и ввод в эксплуатацию в течение 2011 года для покрытия всей зоны ответственности Украине.