«Регионалы» обещают строить по 15 дворцов спорта ежегодно

В следующем году Партия регионов обещает реализовать программу по привлечению молодежи к активным занятиям спортом. Об этом сообщил народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Виктор Корж, сообщает пресс-служба партии. «Вопросы здравоохранения сегодня рассматривается не только в контексте борьбы с последствиями, а рассматривается в концепции создания предпосылок для здорового образа жизни», - сказал он. Для этого, по словам Виктора Коржа, власти планируют внедрять комплекс мероприятий по привлечению населения Украины к занятиям спортом. «Планируется ежегодно строить как минимум 15 дворцов спорта, 15 бассейнов, 500 универсальных футбольных полей и т.д. Сегодня нужно создать условия для здорового образа жизни», - отметил парламентарий.