Объем невыплат по кредитам вырос на четверть с начала года

Объем просроченной задолженности по кредитам банков за сентябрь 2010 года увеличился на 1,5% или на 1,277 млрд грн, — до 86,507 млрд грн, а с начала года — на 23,699% или на 16,572 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ). В то же время, в процентном соотношении доля проблемной кредитной задолженности осталась по состоянию на 1 октября на уровне 1,6% от общей суммы выданных кредитов. Согласно данным НБУ, на 1 сентября в Украине действовало 176 банков из 195 зарегистрированных, 18 банков находились в стадии ликвидации.