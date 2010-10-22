Единому налогу позволят быть нулевым даже в городах

В проекте Налогового кодекса аннулирована нижняя граница единого налога. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Ефименко, передает «Зеркало недели» . «Мы приняли позицию, и комитет Верховной Рады нас поддерживает, что нужно снять нижнюю границу и дать возможность местным органам власти устанавливать такую планку от 0 до 600 грн в крупных городах», — заявила Ефименко. Напомним, что в проекте Налогового кодекса, принятом ВР в первом чтении, было предусмотрено, что единый налог в городах районного значения и селах будет составлять от 0 до 200 грн, а в областных центрах и больших городах — от 400 до 600 грн.