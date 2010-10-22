Российским госслужащим три года не будут индексировать зарплату

Госдума России приостанавливает с 1 января 2011 года до 1 января 2014 года ежегодную индексацию оплаты труда федеральных госслужащих с учетом уровня инфляции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Аналогичная норма действует и в этом году - специальным законом было приостановлено действие ряда статей бюджета, в том числе касающаяся ежегодной индексации зарплат госслужащих. Эти меры были приняты в «целях обеспечения сбалансированности доходов и расходов федерального бюджета на 2010 год», иными словами направлены на экономию бюджетных средств. Кроме того, как напомнил глава думского комитета по бюджету и налогам Юрий Васильев, в соответствии с Бюджетным посланием президента РФ будет оптимизирована численность федеральных госслужащих и в течение трех лет их численность сократится в пределах 20%. Предполагается, что сэкономленные средства впоследствии будут направлены на «дополнительное материальное стимулирование» служащих.