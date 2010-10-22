Украина засеяла озимыми почти 90% запланированного

Украина по состоянию на 22 октября посеяла озимые зерновые культуры на площади почти 7,64 млн га, или 89% прогноза. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство аграрной политики. Согласно сообщению, на аналогичную дату 2009 года посевы озимых зерновых составляли почти 7,6 млн га. Озимой пшеницей в этом году, в частности, уже засеяно 6,3 млн га (93% прогноза) против 6 млн га на аналогичную дату прошлого года, озимым ячменем – 0,97 млн га (70%) против 1,14 млн га. Минагрополитики ожидает, что в текущем году озимыми зерновыми будет засеяно почти 8,5 млн га, в том числе пшеницей – 6,76 млн га. Украина под урожай 2010 года засеяла озимыми культурами, включая рапс, 10,1 млн га, что почти на 3% больше показателя 2008 года. В частности, посевы озимых зерновых увеличились на 3,7% – до 8,6 млн га. Под озимой пшеницей площади составляли почти 6,7 млн га (на 2,6% больше), ячменем – почти 1,6 млн га (на 25,4% больше).