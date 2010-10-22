США объявили о передаче Пакистану помощи на $2 млрд

США анонсируют передачу Пакистану военной помощи на сумму $ 2 млрд. Заявление было сделано в последний день переговоров между Вашингтоном и Исламабадом. Об этом сообщает Би-би-си. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон представила пятилетний контракт, который подлежит утверждению Конгресса. С 2005 года США предоставили Пакистану помощь более чем на $1 млрд и еще два миллиарда - в прошлом году. Официальные лица США заявляют, что Пакистан нуждается в дальнейшей помощи для борьбы с боевиками и может рассчитывать на США в долгосрочной перспективе. Так, в отличие от предыдущих актов «военной помощи», утверждаемых на ежегодной основе, нынешний пакет рассчитан на пять лет.