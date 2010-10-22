В украинские хранилища закачано 23,6 млрд кубометров газа

В украинских подземных хранилищах газа уже находится 23,6 мрд кубометров газа. Таким образом, у Украины в настоящий момент есть возможность отдать часть спорного газа «РосУкрЭнерго», несмотря на отсутствие окончательного решения на этот счет Верховного суда. Об этом сообщают источники «Зеркала недели» в правительстве. По их данным, в ПХГ уже находится 23,6 миллиарда кубометров газа. Этого количества достаточно для осенне-зимнего отопительного сезона в Украине, а также для обеспечения европейских потребителей российским газом. Кроме того, как отмечают источники, «еще немного хватит», чтобы отдать часть из 12,1 миллиарда кубометров, которые Украина должна вернуть РУЭ по решению Стокгольмского суда. На сегодняшний день уже две судебные инстанции Украины — Апелляционный суд и Шевченковский районный суда Киева — подтвердили правомерность решения Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании «РосУкрЭнерго» 12,1 миллиарда кубометров природного газа. Для завершения процедуры имплементации решения Стокгольмского арбитража необходимо последнее решение — Верховного суда Украины. Напомним, ранее юридические эксперты издания говорили, что Генпрокуратура может выступить в качестве третьей стороны, защищая интересы Украины в споре с РУЭ. Однако этого не произошло. ГПУ подала иски, которые, как указывают эксперты газеты, помогают «загнать в нужное русло» Верховный суд Украины.