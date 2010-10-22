На вояж украинского корвета в Средиземное море потратят 31,6 млн гривен

Кабинет Министров выделил 27,357 млн. гривен на содержание личного состава Вооруженных сил и 4,3 млн. гривен участие корвета «Тернополь» в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» в Средиземном море. Об этом говорится в распоряжении правительства №2010 от 18 октября, опубликованном на сайте Кабмина. Также правительство выделило 582,2 тыс. гривен для осуществления мероприятий международного военного сотрудничества и подготовки к проведению в Украине очередного заседания Совета министров обороны стран-участниц СНГ. Указанные средства выделены за счет перераспределения бюджетных назначений, предусмотренных Министерству обороны, в пределах их общего объема путем уменьшения расходов общего фонда государственного бюджета по программе медицинского лечения, реабилитации и санаторного обеспечения личного состава ВС на 18,332 млн. гривен, по программе подготовки граждан на должности лиц офицерского состава и повышение квалификации - на 9,42 млн гривен, по программе обеспечения участия в международных миротворческих операциях - на 4,487 млн гривен. Правительство также уменьшило объем расходов потребления и увеличило объем расходов развития спецфонда госбюджета по программе реформирования и развития ВС на 9,043 млн гривен для осуществления мероприятий по реформированию войск, комплектованию армии военнослужащими контрактной службы и экологического обследования территорий.