Украина может продлить на 2011 год квоты на экспорт зерна

Министерство аграрной политики допускает продление квот на экспорт зерна из Украины на 2011 год. Об этом сказал журналистам министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк. «Мы будем обеспечивать продовольственную безопасность страны. Если статистика будет давать, что зерна не хватает, то мы, конечно, будем продлевать квоты», — передает слова министра «Зеркало недели» . Напомним, что Украина с 19 октября ввела квоты на экспорт зерна до 31 декабря 2010 года в объеме 2,7 млн тонн. В соседней России первоначально ввели полный мораторий на экспорт зерна до 31 декабря 2010 года, однако затем продлили его до 31 июля 2011 года.