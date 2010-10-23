«Большая двадцатка» договорилась о реформе МВФ

Министры финансов стран «Большой двадцатки» (G20) достигли соглашения о реформе Международного валютного фонда (МВФ). Министры финансов стран G20 согласились отдать два места в исполнительном совете МВФ развивающимся странам. Глава МВФ Доминик Стросс-Кан сказал журналистам, что эта реформа станет крупнейшей в истории фонда, передает «Зеркало недели». Число членов исполнительного совета не увеличится — их по-прежнему останется 24. Два места представителям развивающихся стран будут выделены за счет европейских государств, которые до сих пор могли распоряжаться восемью-девятью местами. Встреча министров финансов стран «Большой двадцатки» проходит в южнокорейском городе Кенджу с 21 по 23 октября. Это мероприятие является подготовкой к встрече членов G20 на высшем уровне, которая пройдет в Сеуле в ноябре. Главный вопрос, который обсуждается на встрече министров финансов, — «валютные войны» (или «гонка девальваций»). Министр финансов США Тимоти Гайтнер в письме своим коллегам из G20 посоветовал сократить нынешние профициты и дефициты внешней торговли. Однако его идея вряд ли будет поддержана как развивающимися странами, так и европейскими государствами.