Азаров отрицает необоснованную эмиссию

Премьер Николай Азаров называет абсурдными заявления оппозиции о необоснованной эмиссии. «Говорится о какой-то необоснованной эмиссии, говорится о том, что якобы экономический провал в стране. Это полная чушь. Это полная нелепица. Я бы назвал все это абсурдом», - сказал он журналистам в субботу, сообщает «Украинская правда». При этом Азаров в очередной раз связал подобные заявления оппозиции с попыткой дестабилизировать ситуацию в стране. «Представители оппозиции понимают, что выборы проиграны ими после всех лет хаоса, в который они ввергли страну», - отметил он. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила правительство в проведении эмиссии дополнительных 83,6 млрд грн, что привело к росту цен на потребительском рынке.