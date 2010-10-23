ЧФ РФ начал отдавать долг Украине

Предприятия Черноморского флота России, дислоцированные в Украине, приступили к погашению задолженности в бюджет страны и по зарплате своим работникам. Об этом сообщили в группе информационного обеспечения ЧФ, передает Интрефакс. "В соответствии с решениями министра обороны РФ и Главнокомандующего ВМФ на Черноморском флоте началось поэтапное погашение задолженности отдельных предприятий по налогам и платежам в бюджет и государственные фонды Украины, а также по заработной плате работникам", - сказал собеседник. По его словам, в результате предпринятых командованием флота мер коллектив 172 отдельного конструкторско-технологического бюро ЧФ получил заказ на выполнение работ и соответствующую авансовую оплату, что позволило начать погашение задолженности в Пенсионный фонд Украины и по заработной плате сотрудников. Кроме того, поступление средств от Минобороны РФ в качестве расчета по госконтрактам за выполненные работы позволило начать погашение задолженности по заработной плате за июнь и июль текущего года перед работниками "13 судоремонтного завода Черноморского флота", с учетом выплаты налогов и взносов в фонды Украины. По данным представителя ЧФ, платежи флотских предприятий в бюджет и государственные фонды Украины за прошлый год составили 408,1 млн. грн., что на 17 % больше чем в 2008 году, и на 65% больше чем в 2007 году.