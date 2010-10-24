США и Китай поговорили о валюте

Между США и Китаем прошли экономические переговоры, сообщает российская служба Би-би-си. Министр финансов США Тимоти Гейтнер встретился с вице-премьером китайского Госсовета Ван Цишанем на фоне напряженности между обеими странами в связи с курсом китайского юаня. По словам американцев, переговоры в городе Циндао касались экономических отношений, однако никаких подробностей обнародовано не было. США призывают Китай дать возможность юаню быстрее расти, утверждая, что нынешняя ситуация серьезно деформирует мировою торговлю. Китай считает, что рост юаня должен быть постепенным.