Беларусам поднимут пенсии - на 10%

С 1 ноября 2010 года в Беларуси увеличивается размер трудовых и социальных пенсий. Указ об этом подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства. В соответствии с документом, трудовые пенсии вырастут в среднем на 10%. Указом также устанавливается ежемесячная доплата к социальным пенсиям детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам I, II и III группы (в том числе инвалидам с детства), детям, потерявшим кормильца, в размере 40 тыс. белорусских рублей (106 гривен).