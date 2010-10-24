США будут судиться с Аmazon из-за налогов

Налоговые органы американского штата Техас предъявили компании Amazon счет на 269 млн долларов. Налоговики утверждают, что именно такую сумму налогов компания недоплатила с продаж, которые сделали в местном варианте магазина жители этого штата, сообщает Reuters. В пресс-службе Amazon говорят, что извещение было получено в пятницу и в нем говорится, что онлайн-ритейлер недоплатил налоги с декабря 2005 по декабрь 2008 года. В эту же сумму включены штраф и пени по налоговым счетам. Более того, в Техасе говорят, что сейчас занимаются изучением деятельности компании с 2008 по 2010 годы. «Мы полагаем, что штат Техас не предоставил достаточной базы для подобных утверждений. Пока компания считает эти утверждения безосновательными», - говорится в заявлении Amazon. В Amazon считают компанию заложником бюджетного дефицита во многих штатах. В апреле этого года интернет-продавец начал судебный процесс с властями штата Северная Каролина, так как считал, что требования властей о выдаче имен покупателей, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, является незаконным и нарушает принятые нормы о конфиденциальности персональных данных.