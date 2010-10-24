Греческий премьер обещает больше не урезать зарплаты

Премьер-министр Греции Гиоргиос Папандреу заявил, что, «что бы ни случилось», его правительство не допустит дальнейших сокращений зарплат государственных служащих и повышения налогов. Об этом сообщает Радио Свобода. Греческим властям в последние месяцы пришлось пойти на жесткие меры экономии бюджетных средств в связи с глубоким финансовым кризисом, поставившим страну на грань дефолта. Реакцией на эти меры стали протесты населения и падение популярности правительства. В статье, опубликованной в одной из ведущих газет, Папандреу признал, что народ Греции принес «беспрецедентные жертвы». Между тем, на будущей неделе в течение четырех дней в Греции будут бастовать работники государственных железных дорог в знак протеста против их планируемой приватизации.