Национальные стандарты Российской Федерации

Все нормы и правила, которые относятся к различным сферам производства, во всем мире регулирует такой особый вид деятельности, как стандартизация. Именно стандартизация играет огромную роль, так как применение различного рода стандартов служат для различных целей: это может быть контроль качества продукции, безопасность продукции и различных объектов, экономия ресурсов, развитие науки и техники и многие другие. Различного рода государственные и национальные стандарты служат для упорядочения и систематизации продукции, норм и объектов промышленности. Существующие формы документов по стандартизации сегодня широко доступны и касаются таких моментов, как, к примеру, правовые и организационные моменты строительной отрасли, контроль качества в строительстве, охрана труда, сметная строительная документация и другие. На территории Российской Федерации сегодня существуют следующие типы документации в области стандартизации: национальные стандарты, общероссийские классификаторы социальной и технико-экономической информации, стандарты организаций, всевозможные своды правил, правила стандартизации. Одними из важнейших документов, действующих в области стандартизации, являются национальные стандарты. В Российской Федерации национальными стандартами признаны такие государственные и межгосударственные стандарты, которые были приняты и утверждены Госстандартом до 1 июля 2003 года. Сюда относится целый ряд государственных стандартов, так, например. как ГОСТ Р1.0-2004 или ГОСТ Р1.6-2006 (представляющий собой проекты стандартов в сфере проведения экспертиз). Национальные стандарты должны быть подтверждены знаком соответствия национальному стандарту. Применяются они, как правило, на добровольной основе в независимости от страны производства продукции. Национальные стандарты играют огромное значение, поэтому такая нормативная документация является единой для всех производителей и продавцов той или иной продукции и услуг. Однако при этом необходимо знать, что такие национальные стандарты используются исключительно на добровольной основе. Все национальные стандарты, действующие на территории Российской Федерации, должны быть разработаны в соответствии с установленными порядками и подтверждены знаком соответствия. Следует разобраться, в чем заключается отличие национальной стандартизации от стандартизации государственной и международной. Для этого в первую очередь следует четко уяснить само понятие «стандарт». Под стандартом понимается такой особый нормативно-технический документ, который содержит в себе все основные требования, которые предъявляются к объекту стандартизации, на который распространяется этот стандарт. Стандарты определяют все нормы и правила, связанные с данной отраслью. Обязательным условием при этом должно быть утверждение такого документа органом, который имеет на это полномочия. Под государственной стандартизацией мы понимаем такую стандартизацию в метрологии, которая проводится государственными органами власти. Что касается национальной стандартизации, то она также имеет государственные масштабы, однако отличие при этом заключается в том, что государственные органы власти не руководят такой стандартизацией напрямую. Международная же стандартизация проводится международными организациями (подобные организации создаются обычно сразу несколькими государствами специально для этих целей, то есть для установления подобных стандартов).