Штрафы за «черную зарплату» используют как админресурс - профсоюзы

Введение административной ответственности для наемных работников за неинформирование контролирующих органов о получении зарплаты «в конвертах» является попыткой заставить предпринимателей выполнять любые пожелания налоговой администрации в вопросе уплаты налогов в бюджет. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, сообщает УНИАН. «Это будет «крючок», на котором налоговая будет держать практически каждого предпринимателя, - сказал Рой – Сотрудники налоговой милиции легко «организуют» несколько заявлений работников, что они получили неофициальную зарплату. Сегодня заставить работника так поступить очень тяжело, поскольку никто из них не хочет терять работу. Да и с морально-этической стороны это проблема, ведь работник, получая работу, согласился на «конверты». А вот угроза большого штрафа, наверное, заставит многих заявление написать. На этих заявлениях не будет даты. Потом предпринимателю их показывают и объясняют, что завтра же дата будет поставлена и делу будет дан официальный ход, если предприниматель не согласен выполнить требования или пожелания налогового инспектора». По мнению Роя, зарплата «в конвертах» является прямым следствием существования несовершенной, неэффективной, неадекватной, не стимулирующей развитие предпринимательства системы налогообложения. Напомним, в пятницу, 22 октября, первый зампредседателя Государственной налоговой администрации Виктор Шейбут заявил, что в Украине необходимо ввести административную ответственность для наемных работников, которые получают неофициальную зарплату и не информируют об этом налоговую.