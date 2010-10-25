На Хмельницкой АЭС проведут противоаварийную тренировку

На следующей неделе, 3-4 ноября на Хмельницкой атомной электростанции будет проведена плановая общестанционная противоаварийная тренировка совместно с дирекцией НАЭК «Энергоатом». Об этом сообщает пресс-служба компании. Во время тренировки будут приведены в действие средства оповещения - электросирены и громкоговорящая связь, а также планируется привлечение пожарной и другой специальной техники Цель противоаварийной тренировки - проверка способности персонала самостоятельно, оперативно и правильно выполнять действия в аварийном режиме; знаний и умений персонала смен цехов, аварийных групп и бригад при ликвидации аварийной ситуации и ее последствий; отработка взаимодействия с организациями и надзорными органами. Участие в тренировке примут аварийные структуры компании, представители территориальных и местных органов власти, Госатомрегулирования, Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других структур. Тренировка будет проводиться в соответствии с требованиями «Общих положений безопасности атомных станций» и «Плана аварийного реагирования ОП ХАЭС на аварии и чрезвычайные ситуации».