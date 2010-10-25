Минэкономики обещает стабилизацию цен

После сентябрьского скачка потребительских цен произойдет их стабилизация. Об этом заявил заместитель Министра экономики Анатолий Максюта, сообщает пресс-служба Партии регионов. «Мы предполагаем, что после этого повышения в сентябре дальше цены будут более стабилизированы», - сказал Максюта. По его словам, «если мы видим, что рынок достаточно наполнен товарами, то здесь есть проблемы в самих производителей, продавцов и, очевидно, целесообразно вводить административные меры контроля над ценами». По его мнению, когда государство не вмешивается в регулирование рынка, то правила на рынке устанавливают сами игроки. «Если государство не устанавливает правила, то правила устанавливают игроки на этом рынке. Это называется сговор», - резюмировал чиновник.