Забастовки стоят во Франции в 400 млн евро ежедневно

Массовые забастовки протеста против повышения пенсионного возраста во Франции наносят стране ущерб в размере от 200 до 400 миллионов евро в день, сообщает Радио Свобода . Столкновения демонстрантов с полицией, которыми сопровождаются акции протеста, вредят имиджу Франции в мире, заявила министр финансов Франции Кристина Лагард. На этой неделе французский парламент должен окончательно одобрить проект закона о повышении возраста выхода на пенсию на 2 года. Профсоюзы, в свою очередь, намерены продолжать акции протеста, которые уже привели к прекращению поставок топлива на множество автозаправочных станций.