Минагрополитики ищет 5000 комбайнов для аграриев в кредит

Министерство аграрной политики Украины в рамках подготовки национального проекта «Зерно Украины» проводит сбор информации для формирования предложений к инвестиционным проектам относительно обеспечения сельхозтоваропроизводителей современной высокопродуктивной зерноуборочной техникой. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно сообщению, реализация проекта предусматривает предоставление государственных гарантий субъектам хозяйствования – участникам проекта, определенных на конкурсных принципах, в порядке и на условиях, утвержденных постановлениями Кабинета Министров Украины. Рассматриваются предложения ведущих производителей зерноуборочных комбайнов в пакете с кредитно-финансовыми условиями поставки в Украину 5000 зерноуборочных комбайнов в течение 5 лет. Ежегодный объем поставок – 1000 комбайнов. По итогам рассмотрения предложений на конкурентных принципах будет проведен отбор компании, с которой министерство приступит к разработке инвестиционного проекта под государственные гарантии.