В Донецке почти достроили взлетную полосу

На строительстве новой взлетно-посадочной полосы ГП «Международный аэропорт «Донецк» завершается второй этап работ. Об этом сообщил начальник СУ-6 ООО «Дорожное строительство «Альтком» Роман Пивторак, передает пресс-служба Минтранса. Выполнение второго этапа строительства дает возможность вскоре начать сертификацию полосы для дальнейшего ее введения в эксплуатацию. В октябре этого года будет выполнена основная часть работы реконструкции всего аэродромного комплекса: взлетно-посадочной полосы с рулежные дорожки и перроны. Выполнение первого и второго этапов работ позволит начать в этом году процедуру сертификации новой взлетно-посадочной полосы, которая продлится около полугода.