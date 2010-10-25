Международные организации против введения квот на экспорт зерна

Международная Ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA) обеспокоена резким ухудшением ситуации на зерновом рынке Украины, сообщает Украинская зерновая ассоциация. В связи с этим 22 октября 2010 года GAFTA обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову с призывом как можно быстрее исправить ситуацию и дать возможность зерновому рынку функционировать в соответствии с международными стандартами свободной торговли. В письме на имя руководства страны отмечается: «Международная ассоциация торговли зерном и кормами, которая следит за соблюдением принципов свободной торговли, очень обеспокоена тем, что ситуация на украинском рынке зерна до сих пор остается непрогнозируемой и непрозрачной. Мы выступаем против решения украинской власти о введении квот на экспорт зерна, так как это противоречит обязательствам Украины перед Всемирной организацией торговли». Кроме того, указывается в письме: «Лицензирование и квотирование экспорта украинского зерна было введено слишком стремительно, без предоставления участникам рынка хотя бы двухнедельного переходного периода, который позволил бы им завершить уже начатую процедуру погрузки зерна и обратиться за предоставлением квот для отправки следующих партий. Это позволило бы трейдерам выполнить свои обязательства перед торговыми партнерами». Причем, как отмечает Международная ассоциация торговли зерном и кормами: «Поспешное введение лицензирования и квотирования уже второй раз в этом сезоне заблокировало экспорт зерна. Морские суда и железнодорожные вагоны заполнены зерном, предназначенным для экспорта, но без получения квот вывезти его за границу не представляется возможным. Если же следовать процедуре подачи заявок, то пройдет не менее чем три недели с того момента как будет выдана первая лицензия. Это значит, что почти месяц покупатели и продавцы не смогут работать на рынке, а зерно, заблокированное в судах и вагонах, будет испорчено». Резкое ухудшение ситуации на зерновом рынке подтверждают и последние данные, собранные Украинской зерновой ассоциацией о задержке судов. На сегодняшний день, отмечают в УЗА: «В портах простаивает 16 полностью загруженных судов. Еще 12 либо ожидают, либо уже частично загружены. На подъездах к портам скопились десятки вагонов с тысячами тонн украинской пшеницы, кукурузы, ячменя. Если в ближайшие дни не разблокировать отправку зерна, оно просто сгниет. Кто будет возвращать деньги производителям и экспортерам, кто будет компенсировать сотни тысяч долларов штрафов, уплаченных за простой судов?» «Избежать обострения ситуации», - указывает президент Украинской зерновой ассоциации Клименко, «можно было бы, если бы правительство прислушалось к предложению УЗА и отсрочило введение квот, хотя бы до 1 ноября. Теперь будем пожинать плоды. Украина уже втянута в громкий международный скандал, который будет только разрастаться». Чтобы не обострять ситуацию и дальше, Украинская зерновая ассоциация призывает правительство немедленно разблокировать отправку находящихся в портах судов с зерном, и если не отменить, то хотя бы отсрочить введение квот на экспорт.