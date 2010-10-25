«Укртелеком» в III квартале стал убыточнее еще вполовину

ОАО «Укртелеком» в третьем квартале 2010 год увеличило чистый убыток на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 110,63 млн грн. Как говорится в отчете предприятия, переданном «Интерфакс-Украина», обнародованном его чистый доход за этот период снизился на 0,1% – до 1 млрд 671,56 млн грн. Операционный убыток оператора связи за июль-сентябрь текущего года составил 9,203 млн грн против прибыли в 189,154 млн грн за аналогичный период в прошлом году. С учетом ранее обнародованных данных, по итогам девяти месяцев 2010 года «Укртелеком» демонстрирует сокращение чистого убытка в 3,1 раза по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 62,655 млн грн, рост чистого дохода - на 2,1%, до 5 млрд 74,02 млн грн и снижение операционной прибыли на 41,5% - до 121,28 млн грн Обязательства «Укртелекома» на конец третьего квартала составили 3 млрд 762,965, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 6%, а с аналогичным периодом прошлого года – на 12,7%. Как сообщалось, на 28 декабря 2010 года назначен конкурс по продаже принадлежащих государству 92,79% акций национального оператора связи «Укртелеком». Начальная цена торгов составит 10,5 млрд грн. Фонд госимущества Украины рассчитывает выручить за компанию 10-12 млрд грн. Наиболее вероятными покупателями аналитики называют российское ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и группу «СКМ» (Донецк) Рината Ахметова.