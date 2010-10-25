Азаров исключает слияние «Нафтогаза» и «Газпрома», но хочет газового СП

Премьер-министр Украины Николай Азаров исключает всестороннее слияние Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» (РФ), но считает реальным создание СП на базе предлагаемых российской стороной месторождений и транспортировки добытого газа. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». «Главное, чтобы создание совместного предприятия было взаимовыгодным, а участие сторон в нем – равноправным», - приводятся в сообщении слова премьера. При этом, по мнению украинского премьера, необходимо, чтобы стороны имели равные доли в СП, «справедливо рыночно оцененные».