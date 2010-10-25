РФ планирует попросить Украину об экспорте кукурузы

Украина может поставить в Россию кукурузу в обмен на продовольственную пшеницу. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, передает УНИАН . «Насколько мне известно, Российская Федерация планирует обратиться к нам с предложением рассмотреть экспорт кукурузы в Российскую Федерацию путем заменіы продовольственной пшеницы», - сказал министр. В среду, 27 октября, этот вопрос будет рассматриваться на встрече премьер-министров Украины и России. По словам чиновника, условия поставки будут зависеть от предложений российской стороны. Как сообщил Присяжнюк, в РФ объемы зерновых позволяют удовлетворить все внутренние потребности, однако продовольственной пшеницы у них намного больше, чем фуражного зерна.