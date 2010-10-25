Украина вывезла ячменя на 80 тыс. тонн больше, чем могла

Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк допускает, что с 1 января 2011 года будет введен запрет на экспорт ячменя. Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. Министр сообщил, что согласно балансам экспортные возможности по ячменю составляют 2,2 млн. тонн. При этом на сегодняшний день Украина уже экспортировала 2,28 млн. тонн ячменя. «Есть корабли, которые загружены, и мы дополнительно, сверх расчетной возможности, дали еще 200 тыс. тонн ячменя (квота на экспорт – ред.), чтобы можно было отпустить загруженные корабли», – сказал Присяжнюк. Также министр сообщил, что сегодня проводится аналитическая работа и совместно с производителями мяса изучается, в каком количестве они будут использовать ячмень в своих кормах или же они будут частично замещать его кукурузой. «Я думаю, что на 1-10 января мы четко будем знать, и если будет подтверждение того, что внутреннее потребление ячменя останется на тех же расчетных цифрах, ячмень будет ограничен», – отметил Присяжнюк.