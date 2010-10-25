Украине деньги больше не нужны - Азаров

Правительство Украины на сегодняшний день не ведет переговоров о дополнительном кредитовании. «Мы обозначили для себя дефицит и предельный размер того внешнего долга, какой мы можем допустить, и исходя из этого мы строим свою работу», - заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Николай Азаров. По его словам, Украина заняла у МВФ 1,8 млрд долларов, из которых на счет казначейства зачислен только миллиард. «800 миллионов мы отправили на счет Национального банка для стабилизации валюты, и из этой суммы мы не потратили ни одного доллара», - отметил Азаров. Премьер также сообщил, что правительство очень выгодно разместило украинские еврооблигации на внешнем рынке. По его словам, «это показатель доверия к нашему правительству». «Мы попросили 2,5 миллиарда долларов, а заявок было на 6,5 миллиардов», - добавил Азаров. Таким образом, отметил политик, правительство создало серьезный валютный резерв на счетах правительства. В настоящее время украинское правительство не ведет переговоров о кредитах, подытожил Азаров.