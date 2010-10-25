В Украине $18,2 млрд увели в оффшоры, а 83 млрд грн эмитировали - Тимошенко

За восемь месяцев из Украины в оффшорные зоны вывели 18,2 млрд долларов. Об этом заявила лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Хмельницком, передает УНИАН . «Что странно, что 18,1 млрд долларов пошли на Кипр. Что там за инвест-гнездо?», - спросила Тимошенко. По словам экс-премьер-министра, иностранных политических аналитиков эта сумма тоже заинтересовала, и они обнародовали ее в иностранных СМИ. Тимошенко также заявила, что действующая власть напечатала более 83 млрд эмиссионных гривен. «По состоянию на 1 сентября в Украине было напечатано 77,2 млрд. грн. За октябрь власть напечатала еще 5 млрд грн В сумме мы имеем более 83 млрд грн денег, которые не подкреплены экономическими средствами», - отметила лидер ВО «Батьківщина». Тимошенко предположила, что через два-три месяца в Украине стремительно возрастет уровень инфляции. «Если при моем премьерстве смета НСК «Олимпийский» стоила 2,1 млрд грн, то сейчас стоимость этого объекта возросла до 4,2 млрд грн», - заявила Тимошенко, подчеркнув, что львиная доля этих средств пошла на достройку объектов Евро-2012.