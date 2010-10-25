Доходы от связи возросли до 35,5 млрд грн

Украинские предприятия почты и связи в январе-сентябре текущего года получили совокупный доход в размере 35,459 млрд грн, что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Такие данные Государственного комитета статистики Украины распространило «Зеркало недели». Так, по данным Госкомстата, самый большой объем доходов за три квартала текущего года получили операторы мобильной связи — 21,695 млрд грн, улучшив свой финансовый результат по сравнению с прошлым годом на 2,3%. Большую часть доходов от мобильной связи обеспечило предоставление услуг корпоративному сектору, однако при этом доходы от услуг связи для населения за отчетный период выросли на 14% — до 6,932 млрд грн. Вместе с тем, согласно статистике, уменьшились доходы от предоставления услуг городской фиксированной связи (на 4,8%, до 2,948 млрд грн), а также от междугородней и международной телефонии (на 8,6%, до 3,053 млрд грн). Доходы от передачи/приема теле- и радиопрограмм увеличились на 7% и достигли 1,422 млрд грн. Большую часть из них обеспечило кабельное телевидение — 1,012 млрд грн. За Интернет-доступ компании увеличили доходы на 33%, до 2,75 млрд грн, из которых 1,63 млрд грн (+43%) — доступ к Интернету населения. Напомним, украинские предприятия почты и связи в январе-августе 2010 года получили совокупный доход в размере 31,32 млрд грн, что на 3,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.