Украинцы производят больше продуктов, чем съедают - МинАПК

В Украине объемы производства продуктов питания превышают потребности потребления внутреннего рынка. Об этом сообщил Министр аграрной политики Николай Присяжнюк сегодня на брифинге, передает пресс-служба министерства. «Этот год был аномальный, конечно, эти аномалии повлияли в том числе, и на урожайность всех культур в нашей стране ... Но это не говорит о том, что есть определенные кризисные явления в наличии кормов. Уменьшение производства продукции агропромышленного комплекса не достигает каких-либо критических значений для того, чтобы мы с вами имели определенную тревогу или вели активный поиск по импорту тех или иных продуктов питания », - подчеркнул Присяжнюк. По словам министра, в текущем году производство гречихи запланированы в объеме 162 тыс. тонн при объеме потребления за последние годы - 140 тыс. тонн; растительного масла будет произведено 2,9 млн. тонн при внутреннем потреблении 0,7 млн. тонн. «Это говорит о том, что более 2 млн. тонн масла у нас будет экспортировано», - отметил он и добавил, что Украина занимает в сегменте экспорта подсолнечного масла более 60%: «Это уже говорит о том, что мы на внешних рынках в этом сегменте доминируем». Присяжнюк отметил, что производство сахара на сегодняшний день планируется в объеме 2 млн. тонн, тогда как объемы потребления составляют 1,8 млн. тонн. Министр отметил, что производство овощей запланировано в 7,3 млн. тонн, тогда как потребление составляет 5,5 млн. тонн; картофеля будет произведено 18 млн. тонн при потреблении 6 млн. тонн; яиц - 16 млрд. штук, тогда как объем потребления традиционно за последние годы составляет 12,9 млрд. штук. «Наши производители имеют постоянные контракты по экспорту яйца и производимого из него порошка, это достаточно позитивно, так как на сегодняшний день наша задача, если мы реформируем агропромышленный комплекс, экспортная экспансия продуктов питания и сельскохозяйственной продукции это одна из основных составляющих», - подчеркнул чиновник.