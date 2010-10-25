АМКУ призвали обратить внимание на мелкий бизнес

Антимонопольный комитет Украины должен пресекать нарушения законодательства не только в крупном, но и в мелком бизнесе. Об этом на пресс-конференции заявил бывший заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук, пишет Лига. «Антимонопольный комитет должен пресекать нарушения экономической конкуренции не только в крупном бизнесе, но и в среднем, и даже мелком, поскольку часто мелкие и средние предприниматели своими противоправными согласованными действиями существенно ограничивают экономическую конкуренцию», - сказал Корнийчук. По его словам, в данное время АМКУ в основном работает с крупными субъектами предпринимательской деятельности, например, решает проблемы, связанные со сговором компаний, которые торгуют нефтепродуктами. В то же время мелкие предприниматели также нарушают правила конкуренции. В качестве примера Корнийчук привел ситуацию, которая сложилась на Прикарпатье с реализацией молока. «Сегодня люди, которые выращивают крупный рогатый скот, вынуждены сдавать молоко перекупщикам. Они отдают его по 2 грн за литр, а оно потом в супермаркете продается за 9 грн. И все это происходит только потому, что на уровне мелкого бизнеса есть противоправные согласованные действия, которые касаются установления цен покупки и перепродажи указанного товара, из-за чего в конечном итоге нищают и производители, и потребители», - подчеркнул он. Политик отметил, что такие действия определяются Законом Украины «О защите экономической конкуренции» как нарушения экономической конкуренции и предусматривают ответственность в виде финансовых санкций. Однако за действия, указанные выше, уголовная ответственность не предусмотрена. Выходом из возникшей ситуации Корнийчук считает расширение перечня нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, согласно ст. 228-232 УК Украины. «Антимонопольный комитет должен работать лучше. Нужно следить за тем, чтобы нарушения антимонопольного законодательства не было ни на каком уровне. А за общественно-опасные нарушения нужно вводить жесткую уголовную ответственность. Только там мы сможем добиться реальных цен в Украине», - сказал он. Напомним, в начале октября глава АМКУ Алексей Костусев заявил, что Антимонопольный комитет Украины остановил рост цен на подсолнечное масло в стране.