Украина получила от ЕБРР 460 млн евро с начала года

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине с начала года 460 млн. евро кредитных ресурсов. Львиная доля инвестиций пришлась на сектор сельского хозяйства. Об этом заявил ведущий советник ЕБРР Антон Усов, передает «Зеркало недели» . «Львиная доля инвестиций пришлась на сектор сельского хозяйства. Это выращивание, переработка и упаковка продукции... ЕБРР готов в перспективе в этот сектор вкладывать значительные деньги», — заявил Усов. Он заявил, что в частном секторе банк планирует финансировать проекты, в которых 35% будут средства ЕБРР, а остальные 65% — деньги других инвесторов.