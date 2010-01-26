Винница катится в газовый хаос

















Куда звонить людям в случае утечки газа, винниччане и жители области сейчас не знают. Борьба вновь созданной структуры ГП «Нефтегазсети» против ОАО «Винницагаз» за контроль над обеспечением газопоставок абонентам региона уже привела к тому, что на сообщения о неисправностях газового оборудования реагируют спасатели, которые, впрочем, отвечают, что у них нет ни технического оборудования, ни специалистов для устранения такого рода угроз.Бесконтрольный газСитуация, сложившаяся в области, ставит под угрозу жизни всех ее жителей. Например, на территории Гайсинского регионального управления неизвестные вырезали кусок газовой трубы, что чревато бедствием. И таких нарушений только в последний месяц в регионе зафиксировано несколько десятков. Пытаясь контролировать процесс потребления абонентами газа, ГП «Нефтегазсеть», без каких-либо предупреждений отключает поставки «голубого топлива» в жилые здания, а потом, «замкнув» цикл подачи уже на себя, так же внезапно и восстанавливает газоснабжение. Причем происходит это по большей части вечерами – когда люди находятся дома. А возобновление подачи газа происходит без обязательного в таких случаях присутствия в жилище газовщика.«На данный момент, из-за постороннего вмешательства, газовые сети региона находятся в неконтролируемом состоянии. Кое-где неустановленные лица «отрезают» от газоснабжения, вмешиваясь в работу газорегуляторных станций, целые микрорайоны. Их не останавливает даже то, что за окнами – 20-градусный мороз!» – говорит главный инженер «Винницагаза»Но даже в случае аварийной ситуации люди просто не знают, куда звонить. Сотни сообщений об угрозе бедствия из-за неисправности газового оборудования в домах поступают на номер... службы спасения «101». «Телефон аварийной газовой службы «104» закреплен за ОАО «Винницагаз», – объясняет Руслан Слюсаренко. – Впрочем, комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций Винницкой облгосадминистрации приняла решение, что на вызовы должны выезжать сотрудники ГП «Нефтегазсети». Последние, соответственно, заключили договор со службой спасения «101», куда и поступают звонки. Однако МЧСники говорят, что ничем не могут помочь, поскольку у них нет ни соответствующего оборудования, ни специалистов. В конце концов, их обязанности заключаются совсем в другом. Поэтому предлагают соединить с диспетчерами «Нефтегазсети», что становится причиной выезда аварийного автомобиля на место ЧП с существенной задержкой, когда время идет на секунды».Чем мотивировала свое решение комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций Винницкой ОГА, сказать трудно. Ведь если бойцы МЧС не имеют технической и кадровой возможности ликвидировать те или иные неисправности газовых сетей, то не лучше ситуация и в ГП «Нефтегазсети». Например, если ОАО «Винницагаз», имеющее не только многолетний опыт и лучшие кадры, а также оборудование, которое дает возможность эксплуатировать 14 тысяч километров подземных газовых сетей, более 600 газорегуляторных пунктов и 1 тысячу катодных станций, то в ГП «Нефтегазсеть» могут только мечтать об этом. Как и о численности штата работников, количество которых не превышает 1 200 человек, тогда как только элементарное обслуживание газовых сетей требует по меньшей мере 2 тысячи квалифицированных рабочих.Сравнить материальную базу «конкурирующих контор» можно на примере Жмеринки. Так выглядит база управления Винницагаза:А так, у их «конкурентов» из «Нефтегазсети». Новый государственный оператор решил, что для обслуживания района вполне хватит помещения в 30 квадратных метров по соседству с книжным магазином. На табличке почему-то даже не указали, куда звонить в случае аварийной ситуации.Работники «Винницагаза» саркастически отмечают, что конкурентов слабенькая материальная база не касается. Главное, чтобы люди точно знали, куда нести деньги. «Люди, годами осуществлявшие у нас расчеты, нынче просто растеряны. Поскольку теперь получают на руки две платежки, и куда идти платить деньги, – просто не понимают, – говорит сотрудник диспетчерской службы Жмеринского отделения ОАО «Винницагаз»и демонстрирует две «альтернативных книжки на оплату».Есть еще одна сфера, в которой рабочие «Нефтегазсети» работают эффективнее, чем их коллеги, – работа кулаками. На днях представители этой структуры на глазах у Полины Атаманчук и десятков свидетелей дерзко избили сотрудников Жмеринского представительства ОАО «Винницагаз». «Я работаю в газовом хозяйстве более 20 лет, но такой беспредел видела впервые в жизни. Средь бела дня подъехал микроавтобус, из которого выбежали двадцать человек. Ничего не объясняя, они начали бить наших сотрудников. Потом оттащили автомобиль мастера, закрыли избитых людей в подъезде и отрезали отдел учета Жмеринки от подачи газа», – рассказывает женщина.Мужчина, автомобиль которого оттаскивали нападающие, – мастер Жмеринского управления ОАО. В его обязанности входит обход помещений потребителей газа и контроль за бесперебойной работой газового оборудования в частных жилищах. Сейчас Виталий лежит в хирургическом отделении Жмеринской Центральной райбольницы. После нападения людей ГП «Нефтегазсеть» его прооперировали. Но за что били, мужчина так до сих пор и не понимает.В тот же день, рассказывает дальше исполняющий обязанности Жмеринского отделения «Винницагаза», неизвестные пытались сжечь его автомобиль, что тоже зафиксировали вызванные представители милиции. «Около 19.00 мне позвонил сосед. Он рассказал, как только что спас от взрыва мой автомобиль. Уже потом выяснили, что машина загорелась не случайно: кто-то подложил под колесо бензобака кусок ткани, пропитанный легковоспламеняющимся веществом, и поджег. Если бы сосед вовремя не затушил пламя, могло случиться непоправимое, ведь рядом расположены газораспределительные сети и дом».Анатолий Слободянюк отрицет, что возгорание транспортного средства было случайным, ведь в тот же день неизвестные избили еще троих его коллег. Подожженная машина стояла у жилого дома. Поэтому в случае взрыва, чего не произошло только благодаря странному стечению обстоятельств, могли пострадать десятки людей. Добавим, что, несмотря на написанное по этому факту заявление в милицию, стражи порядка до сих пор не сообщили, возбуждено ли по факту поджога уголовное дело.Так же, как и силовики, реагирует на конфликт областная власть. «Перед Новым годом мы устраивали митинги, требовали от областной администрации адекватной реакции, но ответа так и не дождались, рассказывает – председатель профсоюза «Винницагаза» Наталья Редько. - На кого в таком случае ляжет ответственность, если начнутся массовые аварии?».