В середине ноября станет понятно, как создавать ОСМД

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства до 13 ноября т. г. намерено подать на рассмотрение Кабинета Министров пакет документов, регулирующих процесс создания и функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий Семчук, пишет УНИАН. По словам Семчука, по поручению Президента Украины министерство прорабатывает нормативно-правовую базу, регулирующую создание ОСМД. Он отметил, что на сегодняшний день неурегулированными остаются вопросы четкого определения границ земельных участков, которые передаются ОСМД вместе с жилым домом, финансирование капитальных ремонтов жилых домов, переданных на баланс ОСМД (согласно законодательству, первый капремонт дома, управляемого ОСМД, проводится за счет средств госбюджета), а также вопросы налогообложения и подготовки кадров для объединений. При этом планируется упростить процедуру регистрации и финансирования ОСМД. «До 13 ноября мы доработаем все эти вопросы и подадим пакетом правительству», - сказал первый замминистра. Отметим, по состоянию на 10 октября т. г. в Украине создано 11 451 объединение совладельцев многоквартирных домов, что составляет 14,5% от количества домов 5 этажей и выше. До 2014 года ОСМД должны управлять около 70% жилого фонда страны.