«Газ Украины» договорилась о поставках газа на 991 предприятие ТКЭ

ДК «Газ Украины» по состоянию на 25 октября 2010 года заключила договоры на поставки природного газа в течение отопительного сезона 2010-2011 года с 991 предприятием коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ). Об этом сообщает пресс-служба ДК «Газ Украины». В сообщении отмечается, что основанием для заключения договоров на поставки природного газа является выполнение предприятиями ТКЭ процедуры закупки природного газа в соответствии с требованиями Закона Украины от 01.06.2010 г. №2289-VI «Об осуществлении государственных закупок», проведение в полном объеме расчетов за природный газ согласно действующим договорам и подписание актов сверки расчетов. По состоянию на 25.10.10 г. задолженность предприятий ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный на протяжении предыдущего отопительного сезона природный газ составляет 1,78 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%). С 01.10.10 г. теплопоставляющие предприятия задолжали уже свыше 0,5 млрд. грн. Задолженность АЭК «Киевэнерго» за 2009-2010 гг. перед ДК «Газ Украины» составляет свыше 666,64 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 81%).