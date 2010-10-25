Ярошенко: Дефицит бюджета составляет 100 млрд гривен

Реальный дефицит бюджета Украины составляет более 100 млрд грн. Об этом заявил министр финансов Украины Федор Ярошенко, передает РБК-Украина. По словам министра, вместо предоставления антикризисной поддержки, центральная власть компенсировала просчеты в администрировании финансами масштабными заимствованиями. «Объем заимствований в 2009 г. составил 105,3 млрд грн, что в три раза больше, чем в 2008 году, и в 10 раз больше, чем в 2007 году», - сказал Ярошенко. «Соответственно доходы госбюджета в прошлом году были выполнены более чем на 80,9%. Как следствие были перечеркнуты все результаты работы расчетной системы Минфина, достигнутые за годы независимости Украины», - сказал он. Кроме того, Ярошенко заявил, что Министерство финансов до конца текущего года планирует погасить задолженность по НДС. «Мы публично продемонстрировали, что на 1 октября задолженность по НДС составляет 3 млрд грн, до конца текущего года она должна быть полностью ликвидирована. С 1 января 2011 г. мы планируем возмещать НДС согласно законам, которые будут приняты Верховной Радой. У нас есть желание, чтобы НДС возмещался в автоматическом режиме», - сказал министр. Напомним, законом о госбюджете-2010 определены доходы в сумме 267,451млрд грн, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 218,691 млрд грн и доходы специального фонда госбюджета - в сумме 48,760 млрд грн. Дефицит бюджета утвержден в размере 56,105 млрд грн. Государственный бюджет за январь-июль 2010 г. выполнен с дефицитом в сумме 27 млрд 748,5 млн грн, в том числе общий фонд выполнен с дефицитом в 25 млрд 256,8 млн грн.